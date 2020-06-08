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الإثنين 08 يونيو 2020 الموافق 16 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

112 وفاة جديدة فى روسيا بسبب فيروس كورونا

الإثنين 08/يونيو/2020 - 09:47 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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قال مركز الاستجابة لفيروس كورونا في روسيا اليوم الإثنين إن عدد الوفيات جراء تفشي الفيروس في البلاد ارتفع إلى 5971 بعد تسجيل 112 حالة وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضاف المركز أنه تم تسجيل 8985 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل بذلك إجمالي الحالات إلى 476658.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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