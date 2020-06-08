112 وفاة جديدة فى روسيا بسبب فيروس كورونا

قال مركز الاستجابة لفيروس كورونا في روسيا اليوم الإثنين إن عدد الوفيات جراء تفشي الفيروس في البلاد ارتفع إلى 5971 بعد تسجيل 112 حالة وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.وأضاف المركز أنه تم تسجيل 8985 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل بذلك إجمالي الحالات إلى 476658.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.