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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكمامة لا تكفي.. «الصحة العالمية» تكشف إجراءات الحماية من كورونا

الإثنين 08/يونيو/2020 - 09:47 ص
الصحة العالمية
الصحة العالمية
منار أحمد
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أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، عن عدة توجيهات لحماية عدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، محذرة من أن ارتداء الكمامة وحدة لا يكفي، مؤكدة إلى أنه يترافق مع إجراءات أخرى.

وحذرت المنظمة في بيانات متلاحقة في حساباتها على مواقع التواصل، من أن ارتداء الكمامة وحده لا يكفي، بل يجب أن يترافق مع إجراءات أخرى.

وقالت إن أهم تلك الإجراءات، الحفاظ على التباعد عن الآخرين بمتر واحد على الأقل، بالإضافة إلى تنظيف وغسل اليدين جيدًا وباستمرار، وعدم لمس الوجه أو الكمامة على الإطلاق.

يذكر أن المنظمة كانت حذرت سابقا أيضا من سلوكيات ضارة أثناء ارتداء الكمامة، منبهة من ارتداء القناع الرطب أو الممزق أو الفضفاض.

كما حذرت من ارتداء الكمامة فقط على الفم دون الأنف أو العكس، ودعت إلى عدم لمسها أو تحريكها من مكانها أثناء الحديث مع الآخرين، أو أي تصرف يستلزم وضع اليد عليها.

وطالبت بوضع الكمامات المستعملة بعيدا عن متناول الأطفال واستعمالها مرة واحدة فقط.

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