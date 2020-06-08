تفاصيل خطة البنك الدولي لإتاحة 160 مليار دولار لمواجهة كورونا

تستعد مجموعة البنك الدولي لاتاحة ما يصل إلى 160 مليار دولار على مدار الأشهر الخمسة عشر القادمةـ لمساندة إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بما يساعد على مواجهة التداعيات الصحية المباشرة، وتعزيز الانتعاش الاقتصادي ومساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمعاونة في حماية الفئات الفقيرة والأكثر احتياجا.وبدأت مجموعة البنك الدولي تنفيذ حزمة تمويل سريع بقيمة 14 مليار دولار لتقوية تدابير التصدي لتفشي فيروس كورونا في أكثر من 65 بلدا نامية، ولاختصار الوقت اللازم للتعافي منها 6 مليارات دولار بصفة أولية عاجلة لأغراض الاستجابة الصحية، و8 مليارات دولار من خلال مؤسسة التمويل الدولية لدعم النشاط الاقتصادي لمساعدة الشركات الخاصة التي تضررت من الجائحة وللحفاظ على الوظائف نحو 300 شركة في مختلف الأسواق الناشئة.وتبلغ الدفعة الأولى من تسهيل التمويل المخصص سريع الدفع، والذي يستفيد منه 25 بلدا نحو 1.9 مليار دولار وعلى أن يتبعها دفعات أخرى للتمويل السريع لـ 40 دولة.