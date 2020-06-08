خالطوا إسرائيلي.. إصابة 8 فلسطينيين بكورونا وإغلاق «حلحول»

أعلن محافظ الخليل جبرين البكري اليوم الاثنين، إغلاق بلدة حلحول شمال الخليل، جراء الكشف عن إصابة 8 فلسطينيين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".وأوضح البكري -وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- أنه تم الاتفاق على إغلاق المساجد والصالات والمقاهي وإلغاء بيوت العزاء وحفلات الأعراس في حلحول حتى إشعار آخر، من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين واستكمال إجراءات الطب الوقائي، منعا لتفشي "كورونا".وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت أمس إصابة 8 مواطنين بفيروس "كورونا" في حلحول بعد إجراء الفحوصات لهم، بينهم 3 أطفال، جراء مخالطتهم سائق حافلة يحمل الهوية الإسرائيلية، ما يرفع حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 651 إصابة.