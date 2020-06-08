«عزل أبوقير» يحتفل بشفاء 20 مصابا بكورونا

أعلنت إدارة الحجر الطبي بالمدينة الشبابية بأبوقير في الإسكندرية، عن خروج 20 حالة جديدة من المتعافين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، ليرتفع عدد حالات المتعافين والخروج إلى 440 بعد قضاء فترة "النقاهة" وشفائهم بعد انتهاء فترة الحجر الصحي لهم.وقال الدكتور محمد عماد، المدير الطبي لمستشفى عزل المدينة الشبابية في أبوقير شرق المحافظة، إن الطاقم الطبي احتفل بخروج 20 حالة جديدة من المتعافين، بعد إنهاء الفحوصات الخاصة بكل حالة، وفقًا لإجراءات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، ونسبة الشفاء والتعافي من فيروس كورونا المستجد داخل مستشفى الحجر بأبوقير ارتفعت بعد قضاء فتره النقاهة وإجراء الاختبارات والتحاليل اللازمة.وأضاف مدير العز الطبي أن مقر العزل بالمدينة الشبابية في أبوقير، يستقبل حالات جديدة يتم تحويلها من الحجر الصحي بمستشفى العجمي المركزي غرب الإسكندرية، لقضاء فترة النقاهة بعد اقتراب تماثلهم للشفاء من فيروس كورونا المستجد، لترتفع حصيلة المحولين لحجر أبوقير إلى 454 حالة نقاهة.