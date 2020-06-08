اقتطعوا الحدائق لأنفسهم.. رصد تعديات بـ«عمارات أبوالنصر» في سفاجا

عاينت الدكتورة هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا بالبحر الأحمر اليوم، اليوم الإثنين، منطقة عمارات أبوالنصر بالمدينة، عقب ورود شكاوي من المواطنين بكثرة الإشغالات حول محيطها.وأكدت المغربي، في بيان لها، أنه بالمعانية الأولية للمنطقة تبين تعدي المواطنين على المساحات الخضراء المخصصة من المدينة، بتخصيص كل فرد جزء لنفسه بإقامة الأسلاك ووضع الحواجز الخشبية، بما يخالف القانون، مؤكدةً على التصدي بكل حزم لأي أعمال تعدي على هيبه الدولة ومخالفة القانون.وشكلت رئيس مدينة سفاجا لجنة من الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لحصر أي إنشاءات مخالفة أو كردون زرع بشكل عشوائي أو تعريشات عشوائية حول العمارات، بتكليفات من اللواء عمرو حنفي محافظ البحرالأحمر.وناشدت المغربي المواطنين بعدم التعدي على الأراضي المملوكة للدولة واحترام سلطة القانون والحفاظ على أملاك الدولة، وعدم مخالفة القانون بوضع إشغالات طريق على الأرصفة، كما سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، للحفاظ على المظهر والشكل الحضاري للمدينة الذي يعود إليهم أولا بالنفع.