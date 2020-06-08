الصين تقرر إجراء اختبارات الحمض النووى بشكل إلزامى على 8 فئات لمواجهة كورونا
الإثنين 08/يونيو/2020 - 07:56 ص
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قررت الصين، اليوم الإثنين، إجراء اختبارات الحمض النووي بشكل إلزامي على ثماني فئات خلال الفترة المقبلة؛ للكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين –خلال مؤتمر صحفي اليوم- أن اختبارات الأحماض النووية، التي تستخدم للكشف عن كورونا، ستكون إلزامية للأشخاص الذين لهم تاريخ من الاتصال الوثيق بمرضى "كوفيد- 19"، مثل مقدمي الرعاية والعاملين في المجال الطبي، والأقارب، ومرضى عيادات الحميات، والمسافرين الوافدين، وموظفي الموانيء الحدودية، والسجون، ومؤسسات الرعاية الاجتماعية.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ظهر في آواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين –خلال مؤتمر صحفي اليوم- أن اختبارات الأحماض النووية، التي تستخدم للكشف عن كورونا، ستكون إلزامية للأشخاص الذين لهم تاريخ من الاتصال الوثيق بمرضى "كوفيد- 19"، مثل مقدمي الرعاية والعاملين في المجال الطبي، والأقارب، ومرضى عيادات الحميات، والمسافرين الوافدين، وموظفي الموانيء الحدودية، والسجون، ومؤسسات الرعاية الاجتماعية.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ظهر في آواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.