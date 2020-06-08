الصين تقرر إجراء اختبارات الحمض النووى بشكل إلزامى على 8 فئات لمواجهة كورونا

قررت الصين، اليوم الإثنين، إجراء اختبارات الحمض النووي بشكل إلزامي على ثماني فئات خلال الفترة المقبلة؛ للكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين –خلال مؤتمر صحفي اليوم- أن اختبارات الأحماض النووية، التي تستخدم للكشف عن كورونا، ستكون إلزامية للأشخاص الذين لهم تاريخ من الاتصال الوثيق بمرضى "كوفيد- 19"، مثل مقدمي الرعاية والعاملين في المجال الطبي، والأقارب، ومرضى عيادات الحميات، والمسافرين الوافدين، وموظفي الموانيء الحدودية، والسجون، ومؤسسات الرعاية الاجتماعية.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ظهر في آواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.