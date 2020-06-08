ارتفاع حجم التجارة بين مصر والصين خلال 4 أشهر

ارتفع حجم تجارة السلع بين الصين ومصر بنسبة 3.2%، على أساس سنوي، خلال الفترة من يناير إلى أبريل من العام الجاري، ليصل إلى 4.31 مليار دولار.وذكرت المصلحة العامة للجمارك الصينية، في أحدث بيانات أصدرتها اليوم الإثنين، أن الصادرات الصينية إلى مصر خلال الأشهر الأربعة الأولى بلغت 3.91 مليار دولار، بزيادة 5.1% على أساس سنوي، في حين وصلت واردات الصين من مصر إلى 0.4 مليار دولار، بتراجع بنسبة 11.9% على أساس سنوي.وأضافت المصلحة أن حجم التجارة بين البلدين خلال شهر أبريل فقط بلغ 1.13 مليار دولار.