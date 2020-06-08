الدنمارك ترفع الحد المسموح به فى التجمعات العامة لـ50 فردًا

رفعت وزارة الصحة في الدنمارك، اليوم الإثنين، الحد المسموح به في التجمعات العامة من عشرة أفراد إلى 50 فردًا، مع تخفيفها لتدابير الحد من انتشار فيروس كورونا.وتم فرض القيود على التجمعات العامة في 17 مارس.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.