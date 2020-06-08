أستراليا: الصين تجاهلت النداءات لتخفيف التوتر

قالت أستراليا، اليوم الإثنين، إن الصين ما زالت لم ترد على نداءات وجهتها منذ أسابيع لتخفيفالتوترات بين الشريكين التجاريين، والتي تصاعدت بعد أن دعت كانبيرا إلى إجراء تحقيق دولي في منشأ فيروس كورونا المستجد.وتصر أستراليا على أن هذه الدعوة لإجراء تحقيق مستقل في الجائحة، التي تقول إنها نشأت على الأرجح في سوق للحيوانات البرية في مدينة ووهان الصينية، لا تستهدف الصين سياسيا.واتهمت الصين استراليا بالقيام "بحيل تافهة"، وحذر سفير الصين في أستراليا من أن المستهلكين الصينيين قد يقاطعون المنتجات الأسترالية إذا واصلت أستراليا هذا التحقيق.وعلقت الصين أيضا استيراد اللحم البقري من أربع شركات تصنيع اللحوم في استراليا، وفرضت تعريفات جمركية كبيرة على واردات الشعير، على الرغم من إعلان الجانبين أن تلك الإجراءات ليس لها صلة بالخلاف بشأن الجائحة.وقال وزير التجارة الأسترالي سيمون برمنجهام، الذي طلب إجراء محادثات مع نظيره الصيني منذ أسابيع، إن بكين تجاهلت نداءات كانبيرا.وقال لهيئة الإذاعة الاسترالية، اليوم الاثنين، "للأسف طلباتنا من أجل إجراء مباحثات قوبلت بشكل سلبي حتى الآن "هذا أمر مخيب للآمال".وتعد الصين أكبر سوق للصادرات الأسترالية، حيث تحصل على أكثر من 30 في المئة من صادرات أستراليا من حيث القيمة.وتوترت العلاقات بشكل عام بسبب اتهامات أستراليا بتدخل الصين في شئونها الداخلية والقلق مما تعتبره أستراليا نفوذ الصين المتزايد في منطقة المحيط الهادي.