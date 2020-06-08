شيخ مشايخ قبيلة أزوية: مشايخ وأعيان ليبيا ضد الانشكاريين والمرتزقة

كشف الشيخ سنوسي الحليق نائب رئيس المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا لقطاع النفط وشيخ مشايخ قبيلة أزوية، عن أن أعيان ومشايخ وقبائل ليبيا مؤيدين لإعلان وثيقة القاهرة لحل الأزمة الليبية الذي تبناه الرئيس السيسي، مؤكدًا أنه هو المخرج الصحيح الذي يخرج الوطن من المأساة وأول إنتصار له.ووجه سنوسي، شكره للرئيس عبدالفتاح السيسى ولمصر شعبًا وحكومة، قائلاا "ليس بغريب على مصر ونحن بالتأكيد ندعم الاتفاق".وأضاف السنوسني، أتمنى من المجتمع الدولي يكون صادق في الإلتزامات وطرد الأتراك "الانشكاريين" وإسقاط حكومة السراج الخائنة للوطن، معتبرا أنها حكومة أتت بالشر والإحتلال ولجلب السوريين لذبح أبناء ليبيا.