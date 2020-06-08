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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا تقترب من الـ2 مليون إصابة بكورونا

الإثنين 08/يونيو/2020 - 05:05 ص
الولايات المتّحدة
الولايات المتّحدة الأمريكية
وكالات
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سجّلت الولايات المتّحدة الأمريكية 691 وفاة إضافيّة جرّاء فيروس كورونا المستجدّ، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجماليّ الوفيّات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى 110،482 وفاة، بحسب حصيلة أعدّتها جامعة "جونز هوبكنز".

وأظهرت بيانات نشرتها الجامعة، التي تُعتبر مرجعًا في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ، أنّ عدد المصابين بالفيروس في الولايات المتحدة بلغ 1،938،842.

وتعتبر الولايات المتّحدة البلد الأكثر تضرّرًا من جرّاء جائحة كوفيد-19 على صعيد الإصابات أو على صعيد الوفيات، وذلك بفارق شاسع عن سائر دول العالم.

وبدرجات متفاوتة خفّفت كل الولايات الأمريكية تدابير الإغلاق والحجر التي فرضتها للحدّ من انتشار الوباء الذي بلغ ذروته في هذا البلد في منتصف مارس.

وفرضت عشرات المدن الكبرى في الولايات المتحدة حظر تجول ليليا لمواجهة موجة احتجاجات عمّت البلاد وتخلّلتها في كثير من الأحيان أعمال شغب ونهب وذلك احتجاجًا على وفاة رجل أسود أعزل اختناقًا تحت ركبة شرطي أبيض في مينيابوليس.

ويخشى خبراء الصحّة في الولايات المتحدة من موجة تفشّ جديدة للوباء في الأسابيع المقبلة، بسبب التظاهرات الحاشدة التي تُسجّل حاليًا في مدن أمريكيّة عدّة.

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