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الإثنين 08 يونيو 2020 الموافق 16 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية تسجل 38 إصابة جديدة بكورونا

الإثنين 08/يونيو/2020 - 05:04 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الإثنين، إصابة 38 شخصا بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أن عدد حالات الإصابة انخفض إلى أقل من 40 حالة بعد أن تجاوز عتبة الـ50 في اليومين الماضيين، غير أن موجة انتشار كورونا لا تزال غير مستقرة.

وأوضحت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، اليوم الإثنين، أن حصيلة الإصابات ارتفعت بذلك إلى 11 ألفا و814 حالة حتى منتصف ليلة الأحد.

ولا يزال عدد المتوفيين الإجمالي مستقرا عند 273 حالة، حيث لم تسجل أي حالة وفاة جديدة ناجمة عن كورونا خلال يوم أمس.

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