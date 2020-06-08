انكماش الاقتصاد اليابانى بنسبة 2.2 بالمئة بسبب كورونا

كشف تقرير للحكومة اليابانية، اليوم الإثنين، أن الاقتصاد الياباني انكمش بمعدل سنوي قدره 2.2 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري، بسبب تفشي فيروس كورونا، وزيادة ضريبة الاستهلاك، بعد تقديرات أولية بلغ فيها معدل الانكماش 3.4بالمئة.وكانت قراءة الناتج المحلي الإجمالي المنقحة، خلال الربع الأول، تتماشى تقريبًا مع انكماش بنسبة 2.0 بالمئة، وهو الذي تنبأ به محللون استطلعتهم صحيفة نيكي اليومية، وتمثل الربع الثاني على التوالي من النمو السلبي.يشار إلى أن ربعين متتاليين من النمو السلبي يعني أن اليابان دخلت في ركود بسبب جائحة فيروس كورونا وزيادة الضرائب الحكومية في أكتوبر الماضي.ومن المتوقع أن يكون الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في الفترة من أبريل إلى يونيو أسوأ، حيث شهدت هذه الفترة إغلاق الأعمال والتوجيهات الحكومية للمواطنين بالبقاء في المنازل في الفترة من أواخرمارس وحتى مايو.