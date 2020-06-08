نيوزيلندا تنفى تسجيل حالات نشطة للإصابة بكورونا

قالت وزارة الصحة النيوزيلندية في بيان اليوم الاثنين إن نيوزيلندا لم تسجل حالات إصابة نشطة بمرض كورونا في البلاد لأول مرة منذ 28 فبراير.وقال الطبيب اشلي بلومفيلد المدير العام للصحة، في بيان، إن آخر شخص خرج الآن من العزل الصحي بعد اختفاء الأعراض.وستعلن نيوزيلندا في وقت لاحق اليوم الإثنين رفع كل القيود المتبقية والخاصة بالتباعد الاجتماعي والاقتصاد باستثناء مراقبة الحدود.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.