وريث مجموعة سامسونج يمثل أمام محكمة فى سول

مثل وريث مجموعة سامسونج جاي لي، أمام المحكمة، اليوم الإثنين، في جلسة تحدد ما إذا كان يجب سجنه بسبب اتهامات بالتلاعب المحاسبي.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، من المتوقع أن تقرر محكمة سول المركزية الجزئية ما إذا كانت تصدر أمرًا باعتقال لي بحلول ساعة متأخرة من يوم الإثنين أو في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء.ولم يرد لي(51 عامًا) الذي كان يضع كمامة ويرتدي سترة سوداء على أسئلة الصحفيين قبل دخوله المحكمة.