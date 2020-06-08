رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 08 يونيو 2020 الموافق 16 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

ننشر أسماء الفائزين بمسابقة «تراثى 5»

الإثنين 08/يونيو/2020 - 03:48 ص
مسابقة «تراثى 5»
مسابقة «تراثى 5»
آلاء حسن
طباعة
اعتمدت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، أسماء الفائزين بمسابقة "تراثي 5" للفنون التشكيلية والتصوير الفوتوغرافي، التي طرحها الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، برئاسة المهندس محمد أبوسعدة.

يشار إلى أنه تم توجيه المسابقة هذا العام للفنون التشكيلية والتصوير الفوتوغرافي احتفالا باختيار القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية عام 2020 من قبل منظمة الإيسسكو.

وفاز بالمركز الأول في قسم الفنون التشكيلية المتسابقة شيرين مصطفى علي أبو زيد، وتبلغ قيمة الجائزة 35 ألف جنيه، وحصل على المركز الثاني عمرو قنديل محمد إمام، وتبلغ قيمة الجائزة 25 ألف جنيه، وحصل على المركز الثالث إسلام عبد الواحد عبد الوارث السنوسي، وتبلغ قيمة الجائزة 15 ألف جنيه.

كما تم توزيع ثلاث جوائز تشجيعية لقسم الفنون التشكيلية قيمة كل منها خمسة آلاف جنيه، وحصل عليها كل من "أحمد خميس عطية عبدالعاطى، ماهيتاب مجدي علي عبدالقادر، ساندي ناجي نصار واصف".

وفي قسم التصوير الفوتوغرافي حصل على المركز الأول سعد حامد سعد الأزهري، وتبلغ قيمة الجائزة 20 ألف جنيه، وحصل على المركز الثاني لمياء شريف علي حسن وتبلغ قيمة الجائزة 15 ألف جنيه، وحصل على المركز الثالث محمد مصطفى رياض صالح وتبلغ قيمة الجائزة 10 آلاف جنيه.

وأيضا تم توزيع ثلاث جوائز تشجيعية لقسم التصوير الفوتوغرافي قيمة كل منها 3 آلاف جنيه، وحصل عليها كل من "هشام حسن محمد توحيد، حسام سمير محمد المناديلي، إسلام سيد يوسف عليوه".

وتكونت لجنة التحكيم من عضوية كل من الدكتور أحمد هنو، الدكتور أيمن ونس، الدكتور حسين بكر، الفنان شريف سنبل، الدكتورة فاطمة عبدالرحمن، الفنان التشكيلي محمد عبلة، وسوف تمنح شهادات مشاركة للأعمال المشاركة بالمعرض، والموضح كشف بأسمائهم كالآتي:

موضوعات متعلقة

الجيش الليبى يتوعد بـ«رد قوى» حال اختراق الهدنة المصرية

مسلسل ليه لا الحلقة 4.. تعرف على التفاصيل

جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 المعدل بعد حذف المواد غير المضافة للمجموع

الجيش الليبى يدمر سرية مدفعية تركية قرب سرت

الصور

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

image description

عملية التبرع ببلازما المتعافين للحالات الحرجة المصابة بكورونا

الأكثر قراءة

التحليل الأول إيجابى.. حقيقة إصابة شيرين عبدالوهاب بفيروس كورونا

3045 إصابة جديدة بكورونا وتعافى 1026 فى السعودية

ريهام حجاج تكشف حقيقة إصابتها بفيروس كورونا

الجيش الليبى يتوعد بـ«رد قوى» حال اختراق الهدنة المصرية

إنفوجراف

image description

أبرز 8 معلومات عن عيد العنصرة (انفوجراف)

image description

أبرز 6 معلومات عن قانوني مجلسي النواب والشيوخ قبل مناقشتهما (انفوجراف)

image description

اشتراطات تصنيع الكمامات القماشية والجراحية (إنفوجراف)

image description

خطوات انتقال المواطن برقمه بين شبكات المحمول

أيام زمان

"بسبب مكالمة هاتفية".. نجمة شهيرة أحبت فريد الأطرش فتزوجت أخيه

أول فتى للشاشة العربية.. ظلمه مقص الرقيب وقتلته هوليوود

في عيد ميلادها.. أمال رمزي الجريئة التي حُرمت من ميراث زوجها

«وحشة جدا».. نجمة عالمية رفض عمر الشريف العمل معها وأصبحت بينهما قصة حب كبيرة

نجم الساعة

أول فتى للشاشة العربية.. ظلمه مقص الرقيب وقتلته هوليوود

الصحة

لماذا خرجت بعض مناطق العالم بأقل الخسائر من أزمة كورونا؟

روسيا تسجل عقارًا لعلاج مضاعفات كورونا

أبحاث «فوجي فيلم» على عقار كورونا تمتد حتى يوليو

أنجولا تستدعى الأطباء والممرضين المتقاعدين

منوعات

«أيام كورونا»: روشتة طبية لحاملي الفيروس ومدة تفشي العدوى

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

غواصة روسية تستكشف أعماق خندق ماريانا

ابتكار جديد وتطبيقات مبهرة في عالم الأقمشة الذكية

مقالات الرأي
ماجد حبته
تركيا تنفى ما أكده رئيسها!
د. منى حلمى
هل كل هذا من أجل طرحة تغطى شَعر النساء؟
عمرو خالد
كيف ترتقى إلى أعلى درجات الإيمان؟
د. رائد العزاوى
السيسى.. القائد الأمين على مصالح العرب
المزيد

الثقافة

ننشر أسماء الفائزين بمسابقة «تراثى 5»

«روايات السيرة الهلالية».. إصدار حديث للمركز القومى للمسرح

حسن عبدالموجود: القصة القصيرة تستطيع حجز مكانة كبيرة على ساحة الأدب

عبد السلام الشاذلي يكشف سبب اتجاه الكتاب الشباب إلى الرواية