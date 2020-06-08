ننشر أسماء الفائزين بمسابقة «تراثى 5»

اعتمدت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، أسماء الفائزين بمسابقة "تراثي 5" للفنون التشكيلية والتصوير الفوتوغرافي، التي طرحها الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، برئاسة المهندس محمد أبوسعدة.يشار إلى أنه تم توجيه المسابقة هذا العام للفنون التشكيلية والتصوير الفوتوغرافي احتفالا باختيار القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية عام 2020 من قبل منظمة الإيسسكو.وفاز بالمركز الأول في قسم الفنون التشكيلية المتسابقة شيرين مصطفى علي أبو زيد، وتبلغ قيمة الجائزة 35 ألف جنيه، وحصل على المركز الثاني عمرو قنديل محمد إمام، وتبلغ قيمة الجائزة 25 ألف جنيه، وحصل على المركز الثالث إسلام عبد الواحد عبد الوارث السنوسي، وتبلغ قيمة الجائزة 15 ألف جنيه.كما تم توزيع ثلاث جوائز تشجيعية لقسم الفنون التشكيلية قيمة كل منها خمسة آلاف جنيه، وحصل عليها كل من "أحمد خميس عطية عبدالعاطى، ماهيتاب مجدي علي عبدالقادر، ساندي ناجي نصار واصف".وفي قسم التصوير الفوتوغرافي حصل على المركز الأول سعد حامد سعد الأزهري، وتبلغ قيمة الجائزة 20 ألف جنيه، وحصل على المركز الثاني لمياء شريف علي حسن وتبلغ قيمة الجائزة 15 ألف جنيه، وحصل على المركز الثالث محمد مصطفى رياض صالح وتبلغ قيمة الجائزة 10 آلاف جنيه.وأيضا تم توزيع ثلاث جوائز تشجيعية لقسم التصوير الفوتوغرافي قيمة كل منها 3 آلاف جنيه، وحصل عليها كل من "هشام حسن محمد توحيد، حسام سمير محمد المناديلي، إسلام سيد يوسف عليوه".وتكونت لجنة التحكيم من عضوية كل من الدكتور أحمد هنو، الدكتور أيمن ونس، الدكتور حسين بكر، الفنان شريف سنبل، الدكتورة فاطمة عبدالرحمن، الفنان التشكيلي محمد عبلة، وسوف تمنح شهادات مشاركة للأعمال المشاركة بالمعرض، والموضح كشف بأسمائهم كالآتي: