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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الفوضى تنتقل لمقر الاتحاد الأوروبى.. نهب وسرقة وتخريب للممتلكات

الإثنين 08/يونيو/2020 - 07:27 ص
مقر الاتحاد الأوروبى
مقر الاتحاد الأوروبى
إسراء صلاح الدين
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شهدت شوارع بروكسل مقر الاتحاد الأوروبي والعاصمة البلجيكية، حالة من الفوضى والنهب والسرقة وانفلات الأمن.

ورصد مقطع فيديو تداوله رواد موقع التدوين العالمي "تويتر"، لحظة اشتعال التظاهرات في بروكسل للتنديد بما فعلته الشرطة الأمريكية والتضامن مع المتظاهرين في الولايات المتحدة، وانتشار السرقة والنهب والتخريب للمحال التجارية والممتلكات العامة.

وتظاهر ما يقرب من 10 ألاف متظاهر في شوارع بروكسل، وتسلل العشرات من المخربين للمتظاهرات ونهبوا المحال التجارية وخربوا الممتلكات العامة.

ويظهر مقطع الفيديو محاولة الشرطة للسيطرة على التظاهرات في العاصمة البلجيكية، وحماية الممتلكات العامة والمتاجر.

وقد تكرر هذا المشهد كثيرًا في الولايات المتحدة الأمريكية، وخصوصًا في لوس أنجلوس ونيويورك وواشنطن العاصمة، حيث تدخل التظاهرات الأمريكية في يومها العاشر بعد مقتل جورج فلويد البالغ من العمر 46 عامًا في مينابوليس، على يد ضابط شرطة أمريكي، حاول إلقاء القبض عليه، ولكنه تعامل معه بقوة مفرطة، حيث وضع ركبته فوق رقبة جورج الذي ظل يصرخ "لا أستطيع التنفس.. رقبتي تؤلمني"، وقد أكد تقرير الطب الشرعي أن الاختناق هو السبب الرئيسي لوفاة جورج.

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