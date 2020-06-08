الجيش الليبى يدمر سرية مدفعية تركية قرب سرت

دمّرت طائرات الجيش الوطني الليبي، فجر اليوم الإثنين، سرية مدفعية كاملة تضُم ثلاثة مدافع هاوزر تركية الصنع ودبابتين وست عربات مسلحة بالقرب من سرت.ودمّر الجيش الوطني الليبي حافلة نقل كبيرة تحمل عددًا من الضباط الأتراك والمرتزقة السوريين أثناء تحركهم باتجاه سرت.جاء ذلك في نبأ عاجل أوردته شبكة سكاي نيوز عربية، منذ قليل، دون التطرق لمزيد من التفاصيل.