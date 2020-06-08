«المسمارى» يوجه رسالة لضباط وجنود الجيش الليبى (فيديو)

وجه اللواء أحمد المسمارى، المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى، رسالة إلى الضباط وضباط الصف والجنود المرابطين على جبهات القتال، الذين وصفهم بأنهم أصبحوا جزءًا من تاريخ ليبيا المشرف بإرادتهم وصلابتهم.وقال "المسمارى"، فى كلمة مسجلة له نشرها عبر صفحته على "فيس بوك"، إن "ما قدمتموه من عمل جبار سجله لكم تاريخ ليبيا بأحرف كُتبت بدماء الشهداء والجرحى وعرق كل ضابط وجندى ليبى حمل السلاح دفاعا عن الأرض وعن السيادة ووحدة التراب الليبى".وأضاف: "أصبحتم جزءًا من تاريخ ليبيا المشرف، وامتدادًا لتضحيات وبطولات أجدادنا وآبائنا، إن صمودكم وصلابتكم هما السلاح الذى يعبر عن إخلاصكم وإرادتكم الوطنية".واختتم المتحدث باسم الجيش الليبى قائلًا: "دمتم فخرًا للوطن ولكل الليبيين الشرفاء، صامدون جاهزون وبإذن الله منتصرون، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون".