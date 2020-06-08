الصين تسجل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الإثنين تسجيل 4 حالات إصابة جديدة مؤكدة وحالتي إصابة بلا أعراض بمرض كورونا في بر الصين الرئيسي بنهاية يوم السابع من يونيو.وقالت اللجنة إن الحالات الجديدة لمسافرين قادمين من الخارج.وأعلنت اللجنة قبل يوم تسجيل ست حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا منها خمس حالات واردة من الخارج وخمس حالات بلا أعراض.ويبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في الصين 83040 في حين ما زال عدد حالات الوفاة بلا تغيير عند 4634.ولا تعتبر الصين المرضى الذين لا تظهر عليهم أعراض حالات إصابة مؤكدة بكوفيد-19.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.