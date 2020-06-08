بريطانيا تخطط للتضييق على شركات أجنبية

يستعد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للإعلان عن قوانين صارمة تهدف لمنع عمليات شراء تهدد الأمن القومي، تجريها شركات أجنبية.وحسبما أفادت صحيفة "التايمز"، تأتي هذه الخطوة في ظل القلق البريطاني المتنامي من نفوذ الصين.وذكرت الصحيفة أن جونسون يسعى لسن قوانين تلزم الشركات بالتبليغ عن عمليات الشراء والاستحواذ التي قد تشكل خطرا على الأمن، وستضم هذه القوانين عقوبات جنائية.ووفقًا للصحيفة، فإن الشركات التي لا تبلغ عن عمليات الشراء المذكورة أو تتجاهل الشروط المفروضة من قبل الحكومة، قد تعرض رؤساءها للسجن أو الإقصاء أو الغرامات.