منظمة سلفيوم: إعلان القاهرة بمثابة خطوات لتنفيذ مخرجات برلين

قال رئيس منظمة سلفيوم للدراسات والأبحاث في ليبيا، جمال شلوف، إن إعلان القاهرة لحل الأزمة في ليبيا بمثابة خطوات عملية لتنفيذ مخرجات برلين، مشيرًا إلى أن قرار مجلس الأمن 2510 التي اعتمدها في مسارات برلين الثلاثة العسكرية والسياسية والإقتصادية كانت حاضرة بشكل خطوات عملية وجدول زمني في تفاصيل إعلان القاهرة.وأضاف شلوف، إن خطوات الإعلان وجدت صدى واسع حيث ظهر ذلك جليًا في ترحيب أعضاء مؤتمر برلين به فهم من وضع خطوطه الرئيسية في برلين منتصف يناير الماضي.ووصف الموقف التركي بالعجيب والتي كانت حاضرة في برلين واعتمدت مخرجاته التي تنصلت منها ومن قرار مجلس الأمن 2510 برفضها لأعلان القاهرة.وذكر شلوف، أن إعلان وثيقة القاهرة يثبت مجددًا أن نظام أردوغان يمارس البلطجة السياسية ولا يحترم التعهدات والإتفاقات، مضيفا أن تركيا توقعت أنه عبر مرتزقتها وميلشياتها في ليبيا أنها ستنال مكاسب إضافية نحو الحقول والموانئ النفطية لكنه كالمخمور الذي يتلقى صفعة تعيده إلي الواقع الذي هو فيه وأنه مجرد غازٍ آخر آن أوان طرده.