زلزال قوى يضرب «بابوا» غينيا الجديدة

ضرب زلزال بقوة 5.9 درجات على مقياس ريختر، "بابوا" غينيا الجديدة، صباح اليوم الإثنين، وفق ما أعلنت وكالة المسح الجيولوجي الأميركية.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية حدث الزلزال الساعة 20.06 ت ج، ويبعد مركزه السطحي 131 كلم جنوب غرب مدينة كوكوبو وبعمق يقارب 53 كلم، وفق الوكالة.ولم يصدر تحذير من وقوع تسونامي، كما لم يعلن عن وقوع ضحايا أو خسائر.جدير بالذكر أن بابوا غينيا الجديدة دولة تقع في النصف الشرقي من جزيرة بابوا (ثاني كبرى الجزر في العالم) في جنوب غرب المحيط الهادي، في قارة أوقيانيا بالقرب من أندونيسيا.