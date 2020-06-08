المكسيك تسجل 3484 إصابة و188 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك تسجيل 3484 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى 188 حالة وفاة جديدة.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المكسيك إلى 117103، وعدد حالات الوفاة إلى 13699 حالة.و قالت الحكومة، إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.