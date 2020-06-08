مينيابوليس الأمريكية تعلن تفكيك جهاز الشرطة وبناء نموذج جديد

أعلن أعضاء المجلس البلدي في مينيابوليس أنّه سيتمّ "تفكيك" جهاز الشرطة في هذه المدينة الأميركيّة التي قضى فيها جورج فلويد خلال توقيفه على يد شرطي أبيض في حادثة أدّت إلى خروج احتجاجات بأنحاء البلاد وحول العالم.و حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قالت رئيسة المجلس البلدي ليزا بيندر "نحن ملتزمون بتفكيك أجهزة الشرطة كما نعرفها في مدينة مينيابوليس وإعادة بناء نموذج جديد للسلامة العامة يحافظ بالفعل على مجتمعنا آمنًا ".و شهدت الولايات المتحدة الأمريكية موجة من الاحتجاجات الغاضبة فى الشوارع الأمريكية، على خلفية وفاة جورج فلويد، وهو مواطن أمريكي من أصول افريقية على يد شرطي أبيض في مينيابوليس.