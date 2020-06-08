البرازيل تسجل فى المجمل 37312 حالة وفاة بكورونا

قالت وزارة الصحة البرازيلية، إنه تم تسجيل إجمالي 37312 حالة وفاة بفيروس كورونا، في حين بلغ إجمالي حالات الإصابة 685427 حالة.و على عكس اليوم السابق، نشرت الحكومة إحصاءات تراكمية، وليس حصيلة الوفيات والإصابات الجديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.و سجلت البرازيل في المجمل يوم السبت 35930 حالة وفاة، و672846 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.