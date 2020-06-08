البرازيل تسجل فى المجمل 37312 حالة وفاة بكورونا
الإثنين 08/يونيو/2020 - 02:33 ص
وكالاتطباعة
قالت وزارة الصحة البرازيلية، إنه تم تسجيل إجمالي 37312 حالة وفاة بفيروس كورونا، في حين بلغ إجمالي حالات الإصابة 685427 حالة.
و على عكس اليوم السابق، نشرت الحكومة إحصاءات تراكمية، وليس حصيلة الوفيات والإصابات الجديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
و سجلت البرازيل في المجمل يوم السبت 35930 حالة وفاة، و672846 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
و على عكس اليوم السابق، نشرت الحكومة إحصاءات تراكمية، وليس حصيلة الوفيات والإصابات الجديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
و سجلت البرازيل في المجمل يوم السبت 35930 حالة وفاة، و672846 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.