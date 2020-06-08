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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العاصفة الإستوائية كريستوبال تقترب من سواحل لويزيانا الأميركية

الإثنين 08/يونيو/2020 - 02:13 ص
العاصفة كريستوبال
العاصفة كريستوبال
وكالات
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تقدّمت العاصفة الإستوائية كريستوبال، في خليج المكسيك واقتربت من سواحل لويزيانا، وفق ما أفاد المركز الأميركي للأعاصير.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، كانت العاصفة المصحوبة برياح تصل سرعتها إلى 80 كلم في الساعة على مسافة 145 كلم جنوب نيو أورلينز وتتقدّم بسرعة 19 كلم في الساعة.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيوقع إعلان طوارئ، وهو إجراء يسمح باستعمال تمويلات فيدرالية.

ويتوقع أن تضعف العاصفة مع اقترابها من أركنساس وميزوري يومي الإثنين والثلاثاء.

ورجّحت الإدارة الوطنية لمراقبة المحيطات والغلاف الجوي، أن موسم الأعاصير في 2020 سيكون أعلى من المستوى الطبيعي في المحيط الأطلسي، وتوقعت حصول بين ثلاثة وستّة أعاصير من الفئة الثالثة أو من فئة أعلى.

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