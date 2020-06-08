الجيش الليبى يتوعد بـ«رد قوى» حال اختراق الهدنة المصرية

توعد اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، مليشيات تركيا والسراج بردِّ قوي حال عدم التزامها بالمبادرة المصرية لوقف إطلاق النار.وقال "المسماري"، في حوار مع "سكاي نيوز عربية"، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هو من يوظف الإرهابيين لقتال الجيش الليبي، حيث تستغل أنقرة مبادرات وقف إطلاق النار لتهريب الأسلحة والمرتزقة إلى ليبيا، وهو ما حدث قبل سابق.وأوضح المتحدث العسكري أن القوات المسلحة تصدت لمحاولات قام بها المرتزقة والميليشيات للهجوم على مدينة سرت، حيث تواصل تركيا إرسال السلاح والمرتزقة، تحت إشراف من عناصر في الاستخبارات التركية.وقال المسماري إنه ليس متفائلا بوقف إطلاق النار الذي سيدخل حيز التنفيذ، الإثنين، بعد التصريحات التركية وتنظيم الإخوان في ليبيا.