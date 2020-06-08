فرق طبية على متن رحلات المصريين العائدين بالخارج

بدأت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، بقيادة الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي، بدفع فرق طبية مجهزة مكونة من طبيب وفني صحي، لإنهاء الإجراءات الصحية للركاب ومغادرتهم برحلات السفر التي تنقل العالقين بالخارج أو الرحلات الاستثنائية بالخارج، وذلك للحد من الكثافة الركابية بالمطار، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي يشهدها العالم عقب اجتياح وتفشي فيروس كورونا "كوفيد- 19".وتعد تلك القرارات هي الأولى من نوعها يتم تطبيقها بإدارة الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، منذ بدء انتشار وتفشى فيروس كورونا، وعودة آلاف المصريين العالقين بالخارج على متن مئات الرحلات الجوية الاستثنائية التي سيرتها وزارة الطيران المدني خلال الفترة الماضية.وقد شهد تطبيق تلك القرارات على متن طائرتين تابعتين لشركة النيل للطيران قادمتين من مطار جده الدولي، وعلى متنهما حوالي 330 عالقًا مصريًا، حيث قام طاقم طبي بكل رحلة مكون من طب وفني صحي بإنهاء إجراءات الكشف الصحي على الركاب أثناء الرحلتين، وهما في طريقهما إلى مطار القاهرة الدولي، وذلك لمنع وتقليل الكثافة الركابية داخل صالات المطار وتسهيل عمليات خروج العائدين إلى منازلهم.