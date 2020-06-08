تفاصيل إصابة الدكتورة مهجة غالب عضو مجلس النواب بفيروس كورونا

كشفت الدكتورة مهجة غالب، عضو مجلس النواب، تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا المستجد خلال الفترة الماضية.وقالت النائبة مهجة غالب إنها بمجرد الاشتباه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد، أجرت بعض التحاليل والأشعة المقطية والتي أكدت إصابتها بالمرض، لافتة إلى أنها على الفور ذهبت إلى أحد مستشفيات العزل ويكون بها بروتوكول العلاج الخاص بوزارة الصحة لمكافحة الفيروس التاجي، مشيرة إلى أنها في الوقت الحالي تخضع للعزل بالمستشفى التي لم تصفح عن اسمها.وأضافت "غالب"، في تصريحات لها، أنها في الوقت الحالي تنتظر أن قوم بإجراءا مسحة أخرى لمعرفة إذا كانت قد شفيت من المرض أم لا.من جانبه قال الدكتور عبدالحي عزب رئيس جامعة الأزهر الأسبق، وزوج الدكتورة مهجة غالب عضو مجلس النواب، أن زوجته تتواجد في المستشفى منذ 3 أيام وحالتها الصحية تتحسن في الوقت الراهن.وأوضح أنه والأسرة معزولين منزليًا في الوقت الحالي ويقومون بإجراء التحاليل المطلوبة من أجل معرفة إصابتهم بفيروس كورونا المستجد أم لا.