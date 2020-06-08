البرازيل تشهد تظاهرات مؤيدة لبولسونارو وأخرى معارضة له

خرج برازيليّون إلى شوارع ساو باولو وبرازيليا، في تظاهرات مؤيّدة وأُخرى معارضة للرئيس اليميني المتطرّف جاير بولسونارو الذي يُواجه انتقادات لا سيما بسبب إدارته لأزمة وباء كوفيد-19.وتجمّع الآلاف بعد الظهر في ساو باولو، حاملين لافتات كُتبت عليها شعارات مؤيّدة للديموقراطيّة ولافتات معارضة للعنصريّة ولسياسة الرئيس البرازيلي، وارتدى عدد كبير من المتظاهرين ملابس وأقنعة سوداء، وفق ما عاينت وكالة فرانس برس.وقالت جابرييلا فيتوريا (18 عامًا) التي لم تُشارك سابقًا في أيّ تظاهرة، إنّ تحرّكها هذه المرّة سببه أنّ "بولسونارو ضد كلّ شيء"، وأضافت "إنّه لا يريد السود والمثليين والنساء، هو لا يُفكّر سوى في الأغنياء، نحن نمرّ بـ(مرحلة) وباء وهو يريد فتح كل شيء، من دون النظر إلى الأمثلة الجيّدة للبلدان الأخرى".وقالت يوسارا باسو، المتحدّثة باسم حركة "عمّال بلا مأوى" التي دعت إلى التظاهرة، "نحن قلقون جدًّا لأنّه لم يتمّ اتّخاذ أيّ إجراء لمساعدة سكان الضواحي الذين يواجهون صعوبة كبيرة في احترام الحجْر".وفي شارع باوليستا، على بُعد نحو ستّة كيلومترات، تجمّع حوالى خمسين شخصًا حاملين أعلام البرازيل للتعبير عن دعمهم لبولسونارو، مطالبين بإنهاء إجراءات الحجْر التي فرضتها السلطات المحلية للحدّ من انتشار الوباء.وكانت السلطات البرازيلية طالبت بأن تُنَظّم الأحداث في أماكن منفصلة لتجنّب المواجهات، بعدما دارت اشتباكات الأحد الماضي بين مناصرين لعدد من فرق كرة القدم خرجوا في مسيرة "ضد الفاشيّة" وبين أنصار لبولسونارو خرجوا إلى الشوارع تنديدًا بإجراءات الحجر.في برازيليا، تظاهر مئات الأشخاص صباحًا ضدّ الرئيس. وحمل المتظاهرون لافتات كُتب عليها "جميعنا من أجل الديموقراطيّة"، و"ضدّ العنصريّة والفاشيّة"، مردّدين "تراجع أيّها الفاشي، تراجَع، قوّة الشعب في الشوارع".بالموازاة، تجمّعت في العاصمة مجموعة أصغر من المتظاهرين الموالين للرئيس. واعتاد أنصار الرئيس اليميني المتطرّف الذي قلّل من خطورة وباء كوفيد-19، على التظاهر خلال عطلة نهاية الأسبوع بحضوره، للمطالبة بإنهاء إجراءات الحجر.