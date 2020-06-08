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تشيلى تتجاوز الـ2000 حالة وفاة نتيجة كورونا

الإثنين 08/يونيو/2020 - 01:32 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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صحّحت تشيلي حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد، مضيفة 653 حالة وفاة حدثت في مارس وأبريل، ما يرفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 2290 حالة مع تسجيل عدد إصابات ووفيات قياسي خلال الساعات الـ24 الماضية.

وعند الإعلان عن الحصيلة اليومية للوباء، قال وزير الصحة التشيلي خايمي ماناليتش إنه "وفق توصيات منظمة الصحة العالمية، من الضروري إضافة 653 وفاة حصلت في مارس وأبريل يشتبه في أن سببها كوفيد-19".

وتشمل تلك الوفيات أشخاصا ظهرت عليهم أعراض مشابهة لمصابي فيروس كورونا المستجد، دون أن يتأكد ذلك عبر فحوص.

وأضاف الوزير: "أجرينا تغييرا في المنهجية، وصرنا نحتسب الوفيات التي يمكن أن تكون مرتبطة بكوفيد-19".

من ناحية أخرى، أحصى البلد الواقع في أمريكا اللاتينية 96 وفاة و6405 إصابات خلال الساعات الـ24 الأخيرة، وهما رقمان قياسيان منذ تسجيل أول حالة في البلاد في 3 مارس.

علاوة على سانتياجو التي تعيش حجرا منذ أكثر من أربعة أسابيع، وإقليم تاراباكا (شمال)، فرض الثلاثاء حجر إلزامي في منطقتين أخريين هما كالاما (شمال) وسان أنطونيو (وسط).

وتُمثّل العاصمة سانتياجو التي تضمّ 7 ملايين نسمة، البؤرة الرئيسية للوباء، إذ سُجّلت فيها 80 بالمئة من الإصابات وتوشك الخدمات الصحية فيها على الانهيار.

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