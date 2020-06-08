نجاح أول عملية ولادة لمريضة كورونا داخل مستشفى المنشاوى بطنطا

تمكن فريق طبي من أطباء مستشفى المنشاوى العام بطنطا، برئاسة الدكتور محمد جابر، مدير المستشفى، من إجراء أول عملية ولادة قيصرية ناجحة لسيدة مصابة بفيروس "كورونا"، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين، وأظهرت تحسنًا في حالتها الصحية وكذلك المولود الذي بدي بصحة جيدة، وكان المستشفي قد تم إدراجه ضمن مستشفيات المحافظة لاستقبال حالات العزل الصحي لمصابي كورونا مؤخرًا بناءًا علي قرارت وزيرة الصحة.وتم احتجاز المريضة في العزل الصحي بالمستشفى، بعد إصابتها وزوجها، ووالدته، فى آخر أيام الحمل بعد أن جاءت نتيجة عيناتها إيجابية، وثبت إصابتها مع عائلتها بـ"كورونا"، وجري التجهيز للعملية، وتم تأهيلها نفسيًا وإجراء التحليل والفحوصات اللازمة قبل العملية.وشكل مستشفي المنشاوي العام فريقًا طبيًا ضم كلًا من الدكتور كريم البيجاوي، والدكتورة أمل شاهين، والدكتورة دينا اشرف المحمدي، والدكتور عاطف شبانة، وطبيب التخدير هانى جمعة، ومشرفة التمريض دعاء سلامة، ونجوى نصر، وثريا لاشين، ودينا رأفت، وحنان حسن، وبحضور فريق مكافحه العدوى برئاسة الدكتور محمد السويدي.وتم إجراء العملية بنجاح، وعمل الرعاية الطبية اللازمة للمولود تحت إشراف قسم الأطفال المبتسرين برئاسة الدكتور أحمد أبو شادي، والدكتورة أميرة يوسف، والدكتور محمد الشريف، وتحسن الحالة الصحية للام ووضعها تحت المتابعة المستمرة.