خبير: الأدوية الجديدة المستخدمة مع مرضى كورونا سرعان ما يتم التراجع عنها

قال الدكتور عبدالهادي خضر أستاذ الأمراض الباطنة والمناعة، حتى اليوم لا يوجد أي دواء له تأثير على فيروس الكورونا، مشيرا إلى أن الأدوية الجديدة التي تم تجريبها على ٤٠ مريض أو ٦٠ مريض كلها لم تمتلك وقت كافٍ لإثبات جديتها، وبالتالي كلما نجد نتائج جيدة.وقال إن الأدوية الجديدة التي يتم استخدامها مع المرضى بالفيروس لمساعدتهم، سرعان ما يتم التراجع عن استخدامها بمجرد ظهور أعراض جانبية تعرض المريض للخطر.وأضاف خضر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة" المذاع عبر فضائية "extra news" لا يوجد دراسات كاملة عن استخدام هيدروكسي كلوروكين في علاج كورونا، حيث قال الصينيون أنهم استخدموه على ٦٠ حالة وكان هناك تحسن، وكذلك الفرنسيون الذين استخدموه واكتشفوا نتائج جيدة أيضاّ، ثم أكدوا بعد ذلك ظهور أعراض جانبية له.وأوضح أنه، لم يتم توثيق الريمديسيفير لعلاج كورونا، وإنما استخدامه في الحالات الطارئة فقط وهي التي تخص المرضى في المراحل المتقدمة من فيروس كورونا المستجد، حيث يكون معدل الأكسجين منخفض جدًا ولا يتم تصحيحه بالأكسجين، أو في حالة أن يحتاج المريض أن يكون على جهاز التنفس الصناعي.وأشار إلى أن، استخدام ريمديسيفير محدود للمستشفى والعناية المركزة.وتابع:" لا أريد أن يتصور المرضى أن المستشفيات تمتلك العلاج ولا يريدون إعطاء الدواء، حيث تم التصريح باستخدام ريمديسيفير في الحالات الطارئة فقط حيث لايوجد حلول بديلة.وبّين أن التجارب الأولية التي قاموا بإجرائها قالت إن، ريمديسيفير يسرع في شفاء المريض، فبدلًا من أن يستغرق المريض ١٤ يوم حتى تتحسن حالته، أصبح يستغرق ١١يوم.