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الإثنين 08 يونيو 2020 الموافق 16 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عمدة نيويورك يعلن عن خطة كبرى لإصلاح الشرطة

الإثنين 08/يونيو/2020 - 04:51 ص
عمدة مدينة نيويورك
عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو
وكالات
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أعلن عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو، عن مجموعة من المقترحات لإصلاح جهاز الشرطة في المدينة، على خلفية الإحتجاجات في أعقاب مقتل جورج فلويد.

وحسبما أفادت صحيفة "واشنطن بوست"، بين الإجراءات التي اقترحها دي بلاسيو تحويل التمويل من الشرطة إلى برامج اجتماعية وشبابية.

وقال دي بلاسيو إن "التفاصيل سيتم تحديدها أثناء العمل على الميزانية خلال الأسابيع القادمة، لكنني أود أن يفهم المواطنون أننا ملتزمون بتحويل الموارد من أجل ضمان التركيز على الشباب".

كما أيد تعديل القوانين الخاصة بانضباط الشرطة، ونقل مهام حماية التجارة في الشوارع من الشرطة إلى أجهزة مدنية، بالإضافة إلى توظيف مسؤولين لتأدية مهام "حلقة الوصل" بين المجتمع والشرطة.

وأضاف أن، تلك الإصلاحات هي "البداية" فقط، مؤكدًا عزمه على "تغيير الوضع" في المدينة خلال 18 شهرا.

ويأتي ذلك بعد نحو أسبوعين من احتجاجات المواطنين ضد عنف الشرطة والعنصرية على إثر مقتل فلويد على يد الشرطة في ولاية مينيسوتا الأمريكية.

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