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أستاذ اقتصاد: نصيب المزارع المصرى من جنيه المستهلك متدنى جدًا

الإثنين 08/يونيو/2020 - 01:21 ص
الدكتور جمال صيام
الدكتور جمال صيام
رباب الأهواني
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قال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، إن خلق التوازن بين إيصال المنتجات الزراعية للمستهلكين بثمن مقبول يساهم في تحقيق فرص المعيشة والربح للمزارعين، وبالتالي خلق الرواج الاقتصادي لهذا القطاع، والذي يتعلق بتسويق المنتجات الزراعية.

وأضاف "صيام"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "extra news"، أن مرحلة ما بعد الحصاد هي مرحلة انتقال المنتج من المزرعة إلى مائدة المستهلك، لافتًا إلى أنها مرحلة في غاية الأهمية بجانب الإنتاج.

وأوضح أن مرحلة التسويق تحتاج عمل كبير بالنسبة للوضع في مصر، لافتًا إلى أن نصيب المزارع من جنيه المستهلك لا يزيد في مصر عن ٣٠ %، أي أن كل جنيه ينفقه المستهلك، يصل نصيب المزارع منه إلى ٣٠ قرش فقط، وهو نصيب متدني جدًا، متابعًا:"الـ ٧٠ قرشًا الباقية التي يتم إنفاقها، يذهب جزء منها إلى التكاليف التسويقية، وجزء منها يذهب إلى الوسطاء".

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