الجيش الأمريكى يعلن انسحاب الحرس الوطنى من واشنطن

قال وزير الجيش الأمريكي رايان مكارثي، إن جميع رجال الحرس الوطني القادمين من خارج الولاية سيعودون إلى ثكناتهم اليوم بعد الانتهاء من مهامهم في العاصمة واشنطن.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" شدد مكارثي على أنه لم يتم استخدام أي من القوات العسكرية الفعلية لدعم إنفاذ القانون في واشنطن.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر يوم الأحد قوات الحرس الوطني بالانسحاب من العاصمة واشنطن، بعد انحسار حدة الاحتجاجات فيها.ولم يستبعد الرئيس الأمريكي اللجوء إلى قوات الحرس الوطني مرة أخرى إذا ما تأججت الاحتجاجات في قادم الأيام.وشهدت العديد من مدن الولايات المتحدة في الأيام الماضية احتجاجات ضخمة منددة بالعنصرية، بعد مقتل مواطن من أصل إفريقي على أيدي الشرطة.