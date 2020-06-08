اليابان تمتنع عن الانضمام لأمريكا ودول أخرى فى إدانة الصين

ذكرت وكالة أنباء كيودو‭ ‬اليابانية، نقلًا عن مسؤولين في دول مختلفة، أن اليابان لن تنضم إلى الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى في بيان ينتقد الصين لفرضها قانونًا أمنيًا جديدًا في هونج كونج.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، أدانت بريطانيا والولايات المتحدة واستراليا وكندا الصين في 28 مايو لفرضها قانونًا قالت هذه الدول إنه يهدد الحرية ويمثل خرقًا لاتفاق أبرمته الصين وبريطانيا عام 1984 بشأن الحكم الذاتي لتلك المستعمرة السابقة.