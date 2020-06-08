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الصحة السورية: إصابة 16 شخصًا بفيروس كورونا فى ريف دمشق

الإثنين 08/يونيو/2020 - 02:31 ص
كورونا في سوريا
كورونا في سوريا
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورنا المستجد وعزل بلدتهم في ريف دمشق الشمالي.

وقالت الوزراة، في بيان لها، أنه تم تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في بلدة رأس المعرة بريف دمشق لأشخاص مخالطين ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في سورية إلى 141".

وأكدت أن "الإصابات الـ16 جاءت بعد مخالطتهم لسائق شاحنة مصاب يعمل على خط "سوريا - الأردن"، وإخضاع بلدتهم رأس المعرة في ريف دمشق الشمالي للحجر الصحي منعًا لانتشار الفيروس وحفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين".

وتعتبر بلدة رأس المعرة هي ثالث منطقة سورية تتعرض للحجر الصحي بعد مدينة السيدة زينب وبلدة منين بريف دمشق.

وبلغت حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في سورية حتى اليوم 141 إصابة شفيت منها 58 إصابة وتوفيت 6 حالات.

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