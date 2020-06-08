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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

الأزهر يعلن إجراءات امتحانات الشهادة الثانوية.. الثلاثاء

الإثنين 08/يونيو/2020 - 04:35 ص
الشيخ صالح عباس
الشيخ صالح عباس
أميرة العناني
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صرح الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، بأنه سيتم عقد مؤتمر صحفي (أونلاين) يوم الثلاثاء المقبل، لتوضيح كل الأمور المتعلقة بإجراء امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، والإجراءات الاحترازية المشددة التي يتخذها الأزهر للحفاظ على سلامة الطلاب، وكل القائمين على الامتحانات.

وبعث وكيل الأزهر برسالة طمأنة من فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لكل الطلاب وأولياء الأمور، مشددًا على أن عملية تعقيم اللجان والمعاهد الأزهرية التي ستعقد بها الامتحانات سيكون بشكل مكثف، وسيكون هناك 12 طالبًا بحد أقصى داخل اللجنة، وسيتم تسليم كل أدوات ومواد التعقيم للجان الامتحانات بشكل دوري لرفع مستوى الحماية داخل اللجان.

وأكد وكيل الأزهر، أن الطلاب أمانة في رقاب الأزهر، وسيتم اتخاذ كل الإجراءات التي تسهل عملية الامتحانات، والالتزام بشكل صارم بكل التدابير والمعايير الخاصة بحماية وتعقيم اللجان للحماية من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن هناك غرف عمليات ستتولى المتابعة لحظة بلحظة مع مختلف اللجان على مستوى الجمهورية.

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