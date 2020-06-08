أبوالعينين يطالب بالتواصل مع برلمانات العالم لحل الأزمة الليبية

أكد النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب، أن إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية الذي تم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، جاء بمثابة خارطة طريق لدعم المسار السياسي والحل السلمي للأزمة الليبية.وأشار أبو العينين - في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، إلى أن مبادرة حل الأزمة الليبية جاءت بعدما فشلت كل المحاولات الدولية لحل الأزمة، قائلًا: ما حدث رسالة للعالم أجمع بضرورة إنهاء معاناة الشعب الليبي والتصدى لكافة الأطماع الإستعمارية ومواجهة الميليشيات الإرهابية.وأكد أبو العينين أن، مبادرة الرئيس السيسى تنبع من حرص مصر الثابت على تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا ولشعبها الشقيق، وباعتبار أن أمن ليبيا امتداد للأمن القومي المصري، بالإضافة إلى تأثير تداعيات الوضع الليبي الراهن على المحيط الإقليمي والدولي.وطالب أبو العينين، المجتمع الدولي بأن يضطلع بمسئولياته ومساندة إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية، واخراج المرتزقة والارهابين من أراضيها، ومساندة الجيش الوطنى لبسط سيطرة على كل التراب الليبى.كما طلب أبو العينين، من رئيس مجلس النواب، التواصل مع برلمانات العالم، وعلى رأسها الكونجرس والبرلمان الروسي، والبرلمان العربي والأوروبي، والأفريقي، لحشد التأييد الدولي لـ "إعلان القاهرة"، باسم شعوب العالم أجمع من اجل حفظ حقوق الشعب الليبي في تحقيق المصير.