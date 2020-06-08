صيادون يعثرون على جوال بانجو خلال رحلة صيد بالغردقة

عثرت إحدى مراكب الصيد الخاصة أثناء رحلة صيد قبالة سواحل مدينة الغردقة، الأحد، على جوال كبير من نبات البانجو يطفو على سطح المياه.وقال أحد الأشخاص الذين عثروا على المواد المخدرة، ويدعى "هشام إبراهيم"، إنه عثر على الجوال، وذلك عن طريق الصدفة أثناء رحلة صيد بإحدى قوارب نادي الرياضات البحرية.وأضاف "إبراهيم"، في تصريحات له، أنه لاحظ أثناء الصيد من على ظهر القارب، شوال كبير يطفو على وجه المياه، لافتًا إلى أنه عندما جذب الشوال بمساعدة أصدقائه الموجودين معه في الرحلة على ظهر القارب، تلاحظ وجود نباتات بداخله، وعند فتح الجوال تفاجأ بأنه يحتوي على نبات البانجو المخدر في هيئة لفافات منفصلة.وأكد أنه على الفور، تم إبلاغ الجهات الأمنية، وتم تحرير محضر بذلك، وتم التحفظ على المضبوطات، وجاري التحقيق.