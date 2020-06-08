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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تموين البحيرة: تسلمنا 819 طن قمح فى نهاية اليوم

الإثنين 08/يونيو/2020 - 04:48 ص
توريد قمح
توريد قمح
نرمين محمود الدهان
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تسلمت مديرية تموين البحيرة، اليوم، 819.416 طن قمح بالشون والصوامع بنطاق المحافظة حسبما أعلن المهندس كمال راشد وكيل الوزارة.

وذكر أن، إجمالي التوريد 313251.682 طن من الأقماح حتى صباح اليوم الاثنين 8 يونيه، بالشون والصوامع بنطاق المحافظة، مشيرا إلى أنه يتم تحديد نوعية الأقماح الموردة عن طريق اللجنة المشكلة من التموين والجهات المختصة، لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.

وأكد أنه، جاري متابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لاستكمال إستقبال الأقماح من المزارعين، طبقًا لأسعار التوريد وفقًا لدرجة النظافة المحددة، هي ٦٧٠ جنيهًا للإردب بدرجة ٢٢.٥ قيراط، و٦٨٥ جنيهًا للإردب بدرجة ٢٣ قيراط، و٧٠٠ جنية للإردب بدرجة ٢٣.٥ قيراط، لجميع الأصناف المنتجة محليًا على أن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والزلط، والتحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عملية التوريد.

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