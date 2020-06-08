وفيات كورونا فى الولايات المتحدة تتجاوز 110 آلاف

أعلنت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم الأحد، ارتفاع إجمالي الوفيات المرتبطة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة إلى 109 آلاف و901 حالة، وذلك بعد تسجيل 709 وفيات جديدة فيما بلغ عدد من تماثلوا للشفاء من المرض 459 ألفًا.وأظهرت البيانات الواردة على الموقع الإلكتروني للمؤسسة الحكومية، ارتفع الإصابات بالفيروس التاجي إلى مليون و920 ألفًا و904 حالات، بزيادة قدرها 29 ألفًا و214 حالة عن التعداد الأخير.وتعد الولايات المتحدة في طليعة الدول المتضررة من جائحة "كوفيد-19" من حيث عدد الوفيات والإصابات بفارق كبير عن الدول التي تليها، لكن الأيام الأخيرة تشهد تباطؤا في معدل انتشار الفيروس في البلاد.