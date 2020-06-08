4 وفيات و575 إصابة جديدة بكورونا فى بولندا

أعلنت وزارة الصحة البولندية، تسجيل 4 وفيات و575 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الـ24 ساعة الأخيرة.وأوضحت الوزارة، أن إجمالي الوفيات المرتبطة بـ "كوفيد-19" في البلاد بلغ بذلك 1157 حالة منذ بداية تفشي الفيروس التاجي، فيما بلغت الإصابات المسجلة 26 ألفًا و561 حالة، فيما بلغ عدد المتعافين 12 ألفًا و855 شخصًا، حسب وكالة الأنباء البولندية.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.