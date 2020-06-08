كواليس كليب محمد رمضان الجديد «كورونا فيروس» (صور)

حصلت "الدستور" على صورة جديدة من كواليس تصوير كليب "كورونا فيروس"، الذي يقدمه النجم محمد رمضان وذلك خلال اليومين المقبلين وهو أحد كليباته التي اعتاد تقديمها من قبل لينضم كليب "كورونا فيروس" إلى قائمة أغانيه الشهيرة.ويقدم محمد رمضان في الكليب بعض النصائح التي يجب أن يأخذها في الاعتبار المواطن؛ تجنبًا من الإصابة بالفيروس وهو الكليب الذي يقوم بإخراجه محمد سامي.وكان قد شارك رمضان في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "البرنس" الذي أخرجه وألفه محمد سامي أيضًا، وشارك فيه عدد كبير من النجوم وهو من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.