روجينا تكشف آخر تطورات الحالة الصحية لأشرف زكى

طمأنت الفنانة روجينا جمهور ومحبي زوجها أشرف زكي، نقيب الممثلين، بعد أزمته الصحية الأخيرة، وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".ونشرت روجينا صورة لزوجه،ا وعلقت عليها قائلة: "الحمد والشكر لله، بطمن كل الناس على أشرف، وبشكر كل الناس اللي سألت واطمنت، وآسف لو مقدرتش أرد على كل اللي سألوا عليه.. شكرًا جدًا".وكان الفنان إيهاب فهمي، عضو نقابه المهن التمثيلية، قد صرخ أن الدكتور أشرف زكي قد عاد إلى أسرته مرة أخرى بعد إجراءه لعملية تركيب دعامه في القلب؛ بسبب المجهود الكبير الذي أحدثه خلال الفترة السابقة.