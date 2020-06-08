رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 08 يونيو 2020 الموافق 16 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
عاجل
الجيش الليبى يتوعد بـ«رد قوى» حال اختراق الهدنة المصرية

الثقافة

«روايات السيرة الهلالية».. إصدار حديث للمركز القومى للمسرح

الإثنين 08/يونيو/2020 - 12:01 ص
روايات السيرة الهلالية
روايات السيرة الهلالية
آلاء حسن
طباعة
أصدر المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، برئاسة الفنان القدير ياسر صادق، أحدث إصداراته "روايات السيرة الهلالية بين النصوص المدونة والشفاهية"، إعداد وتقديم الدكتور محمد محمد سليمان ريحان، وذلك ضمن سلسلة دراسات في الفنون الشعبية.

جدير بالذكر، أن دراسات الفنون الشعبية تعد بابًا مهمًا لقراءة العقلية الجمعية، والتعرف على المخزون الحضاري والقيمي للمجتمع، وتراكم الفنون الشعبية واستمراريتها دليل على نضج الثقافة ووصول أهلها إلى درجة من التحضر وصناعة خصوصيتها، وتعكس أيضًا إدراك تلك المجتمعات لقيمة منجزها العلمي والثقافي، مستحضرة روحها الوطنية.

ولجمع المأثور الشعبي المصري ودراسة تجلياته الفنية أهمية كبرى، فبجانب حفظ الذاكرة الثقافية لمصر، هناك أهمية لقراءة جماليات الإبداع الشعبي وفنيات أدائه، ومدى تعبيرها عن الذائقة الفنية للمصري ومجتمعه.

كما أن جمع النصوص ودراستها ثقافيًا يعرف بالسياق الاجتماعي والثقافي الذي أنتج تلك الفنون، وأطوار هذا السياق ومدى تعبير المنتج الفني عنه، والقيم التي يتبناها ويعكسها.

وتعد السيرة الهلالية - بما تمثله من قيمة فنية وأدبية واجتماعية في مجتمعاتنا العربية العربية ومجتمعنا المصري خاصة – ميدانًا متسعًا للدراسات المتنوعة، والجمع المتتالي لتنويعاتها في أماكن عدة،وبأشكال أداء متعددة، وهو ما يشجع على نشر تلك الدراسات لجدتها الدائمة وجديتها، وهو ما يقدمه لنا الدكتور محمد ريحان في دراسته "روايات السيرة الهلالية بين النصوص المدونة والشفاهية".

وهذه الدراسة متميزة من باحث متميز جاد، نقدمها من خلال سلسلة "دراسات في الفنون الشعبية"عاقدين العزم على نشر عدة دراسات تتناول الدراسات الميدانية لفنوننا الشعبية متكاملة مع مشروع المركز القائم على جمع المأثور الشعبي من سياقاته وتنويعاته الثقافية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الصحة»: استراتيجية جديدة لتخفيف الضغط على المستشفيات و«PCR»

«الصحة» تكشف موعد إنتاج لقاح كورونا

الصحة: 39 وفاة و1467 إصابة جديدة بكورونا

3045 إصابة جديدة بكورونا وتعافى 1026 فى السعودية

الصور

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

image description

عملية التبرع ببلازما المتعافين للحالات الحرجة المصابة بكورونا

الأكثر قراءة

التحليل الأول إيجابى.. حقيقة إصابة شيرين عبدالوهاب بفيروس كورونا

ريهام حجاج تكشف حقيقة إصابتها بفيروس كورونا

3045 إصابة جديدة بكورونا وتعافى 1026 فى السعودية

رابط «ثانوية دوت نت» لمراجعة ليلة الامتحان لطلاب الصف الثالث الثانوي

إنفوجراف

image description

أبرز 8 معلومات عن عيد العنصرة (انفوجراف)

image description

أبرز 6 معلومات عن قانوني مجلسي النواب والشيوخ قبل مناقشتهما (انفوجراف)

image description

اشتراطات تصنيع الكمامات القماشية والجراحية (إنفوجراف)

image description

خطوات انتقال المواطن برقمه بين شبكات المحمول

أيام زمان

"بسبب مكالمة هاتفية".. نجمة شهيرة أحبت فريد الأطرش فتزوجت أخيه

أول فتى للشاشة العربية.. ظلمه مقص الرقيب وقتلته هوليوود

في عيد ميلادها.. أمال رمزي الجريئة التي حُرمت من ميراث زوجها

«وحشة جدا».. نجمة عالمية رفض عمر الشريف العمل معها وأصبحت بينهما قصة حب كبيرة

نجم الساعة

أول فتى للشاشة العربية.. ظلمه مقص الرقيب وقتلته هوليوود

الصحة

لماذا خرجت بعض مناطق العالم بأقل الخسائر من أزمة كورونا؟

روسيا تسجل عقارًا لعلاج مضاعفات كورونا

أبحاث «فوجي فيلم» على عقار كورونا تمتد حتى يوليو

أنجولا تستدعى الأطباء والممرضين المتقاعدين

منوعات

«أيام كورونا»: روشتة طبية لحاملي الفيروس ومدة تفشي العدوى

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

غواصة روسية تستكشف أعماق خندق ماريانا

ابتكار جديد وتطبيقات مبهرة في عالم الأقمشة الذكية

مقالات الرأي
ماجد حبته
تركيا تنفى ما أكده رئيسها!
د. منى حلمى
هل كل هذا من أجل طرحة تغطى شَعر النساء؟
عمرو خالد
كيف ترتقى إلى أعلى درجات الإيمان؟
د. رائد العزاوى
السيسى.. القائد الأمين على مصالح العرب
المزيد

الثقافة

«روايات السيرة الهلالية».. إصدار حديث للمركز القومى للمسرح

حسن عبدالموجود: القصة القصيرة تستطيع حجز مكانة كبيرة على ساحة الأدب

عبد السلام الشاذلي يكشف سبب اتجاه الكتاب الشباب إلى الرواية

بروتوكول بين «الناشرين المصريين» ومعمل تحاليل لخدمة الأعضاء