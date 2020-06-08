«الحالات الحرجة بنيويورك»: هيدروكسى كلوروكين لن يسبب وفاة لمرضى كورونا إذا استخدم مبكرًا

قال الدكتور حسام أمين، رئيس قسم الحالات الحرجة بمستشفى نيويورك، إن أي قرار استخدام العلاج في أي بلد يكون بيد وزارة الصحة، وأتمنى في مصر الالتزام ببروتوكولات العلاج.وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامى سيد على، على قناة "الحدث اليوم": "موضوع هيدروكسي كلوروكين ظهرت تقارير غير مدققة وشائعات أنه يسبب الوفاة، وهناك الكثير من الدول راجعت موقفها وأعادت استخدامه، وأتمنى أن نكون أسرع في التصرف واستخدامه بسرعة، وأي شخص لديه الأعراض عليه أن يعتبر نفسه مصابًا، وأن يتوجه لأخذ العلاج".وتابع: "هيدروكسي لن يتسبب في أي حالة وفاة بالكورونا إذا استخدم مبكرًا، وبالنسبة لاستخدام البلازما لابد من أن نأخذها مبكرًا، وهي مفعولها مختلف من شخص لشخص، ولابد أن نستكشف الأجسام المضادة في كيس البلازما، وهل تكفى المريض للتعافي أم لا، ولابد من استخدامها قبل أن تصل الحالة إلى المرحلة الحرجة".وأوضح رئيس قسم الحالات الحرجة بمستشفى نيويورك، أن الولايات المتحدة تستخدم وحدة واحدة للبلازما، مضيفًا: "عندما بدأنا كان هناك مرضى يستفيديون منها، وآخرون لا يستفيدون، وفي حال إن كانت البلازما لا يوجد بها أجسام مضادة لا يتم استخدامها، وكل ما كان استخدامها في وقت مبكر كان أفضل".